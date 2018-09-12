Два школьника пострадали на стройке в Кузбассе

12 Сент. 09:28 2018-09-12T09:28:56+03:00

В Кузбассе школьники пострадали на стройке, которая велась рядом со школой Фото: Эдуард КАРИПОВ

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В Кузбассе два школьника пострадали на стройке, которая находилась рядом со зданием образовательного учреждения. Дети свободно могли пройти на территорию, поскольку здесь не было ограждения.

Недостроенное двухэтажное здание находилось рядом с Шевелевской школой в Крапивинском районе. Несовершеннолетние школьники спокойно могли пройти на объект незавершенного строительства, так как руководство не организовало надлежащего содержания и присмотра. В результате на территории стройки два ребенка получили травмы.

В августе 2018 года прокурор Крапивинского района обратился в суд с исковым заявлением и потребовал обязать собственника установить забор на границе территории. Кроме того, владелец стройки должен был установить окна и двери, чтобы исключить возможность проникновения на объект, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

В настоящее время собственник строящегося здания исполнил требования прокурора.