Два школьника пострадали на стройке в Кузбассе
В Кузбассе два школьника пострадали на стройке, которая находилась рядом со зданием образовательного учреждения. Дети свободно могли пройти на территорию, поскольку здесь не было ограждения.
Недостроенное двухэтажное здание находилось рядом с Шевелевской школой в Крапивинском районе. Несовершеннолетние школьники спокойно могли пройти на объект незавершенного строительства, так как руководство не организовало надлежащего содержания и присмотра. В результате на территории стройки два ребенка получили травмы.
В августе 2018 года прокурор Крапивинского района обратился в суд с исковым заявлением и потребовал обязать собственника установить забор на границе территории. Кроме того, владелец стройки должен был установить окна и двери, чтобы исключить возможность проникновения на объект, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.
В настоящее время собственник строящегося здания исполнил требования прокурора.