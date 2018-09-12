12 Сент. 10:55 2018-09-12T10:55:46+03:00

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Победивший на выборах губернатора Кузбасса Сергей Цивилев отказался от депутатского мандата. Об этом сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Синицын.

Причиной отказа от депутатского мандата стала победа на выборах губернатора, пояснил Синицын, отметив, что мандат отошел ректору Кемеровского государственного сельскохозяйственного института Ирине Ганиевой.

Выборы губернатора Кемеровской области состоялись 9 сентября. Явка на выборах составила 66,41 процента. При этом за Цивилева свой голос отдали 1 084 392 человека.