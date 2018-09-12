В Кемерове мужчина упал с крыши психбольницы и погиб

12 Сент. 11:20 2018-09-12T11:20:45+03:00

В Кемерове мужчина скончался после падения с крыши психбольницы Фото: Кирилл ЧАЩИН

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В Кемерове местный житель упал с крыши психиатрической больницы. Мужчина скончался от полученных травм.

По факту смерти 49-летнего кемеровчанина проводится доследственная проверка.

– Предварительно установлено, что мужчина проводил ремонтные работы на крыше одного из медучреждений областного центра, в ходе которых он упал с крыши. В рамках проверки будет установлена причина смерти мужчины, а также, официально ли он проводил ремонтные работы, соблюдалась ли им техника безопасности работ, – сообщили «Комсомолке» в СУ СК по Кемеровской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как стало известно от осведомленного источника, инцидент произошел в психиатрической больнице Кемерова 11 сентября.