В Кемерове мужчина упал с крыши психбольницы и погиб
В Кемерове местный житель упал с крыши психиатрической больницы. Мужчина скончался от полученных травм.
По факту смерти 49-летнего кемеровчанина проводится доследственная проверка.
– Предварительно установлено, что мужчина проводил ремонтные работы на крыше одного из медучреждений областного центра, в ходе которых он упал с крыши. В рамках проверки будет установлена причина смерти мужчины, а также, официально ли он проводил ремонтные работы, соблюдалась ли им техника безопасности работ, – сообщили «Комсомолке» в СУ СК по Кемеровской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как стало известно от осведомленного источника, инцидент произошел в психиатрической больнице Кемерова 11 сентября.