Ремонт улицы Островского в Кемерове начнется в конце сентября

12 Сент. 12:23 2018-09-12T12:23:21+03:00

На время работ скорость движения автомобильного потока ограничат до 40

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В Кемерове в третьей декаде сентября начнется ремонт улицы Николая Островского. На время работ скорость движения автомобильного потока будет ограничена до 40 километров в час.

Как рассказали в мэрии Кемерова, к этому времени завершится ремонт проспекта Советского, после чего подрядчик приступит к работам на улице Островского. При этом сохранится возможность объезда ремонтируемых участков.

– Работы на улице Николая Островского будут идти на участке дороги от Кузнецкого проспекта до площади Пушкина длиной 1,5 километра. Движение перекрываться не будет, однако, скорость автомобильного потока будет ограничена, о чем водителей проинформируют временные дорожные знаки, – отметили в администрации.

За время ремонта на проезжей части улицы Островского заменят асфальт и разрушенный бортовой камень, а также смонтируют люки колодцев подземных инженерных коммуникаций.