В Кемерове возле рынка столкнулись шесть автомобилей

12 Сент. 13:54 2018-09-12T13:54:39+03:00

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В Кемерове днем 12 сентября около рынка «Сотка» на улице Тухачевского столкнулись шесть автомобилей. Фотографии последствий массовой аварии появились в социальных сетях.

На фото видно, что несколько машин получили значительные повреждения. Пользователи соцсетей предположили, что на рынке одновременно произошло несколько аварий. Однако водитель одной из пострадавших машин рассказала, что ДТП было одно.

Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

– Toyota собрала пять машин. Первая была моя – Priora, – сообщила кемеровчанка Дарья.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших в аварии на данный момент нет.

Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

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