Погода в Кемерове 13 сентября: потепление и осадки

13 Сент. 02:22 2018-09-13T02:22:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Кемерове 13 сентября будет теплее, чем в предыдущие дни недели. В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность и осадки.

Ночь в областном центре пройдет со знаком плюс: столбики термометров не опустятся ниже нуля, а остановятся на отметках +1,+3 градусов Цельсия. День будет значительно теплее, чем предыдущий: воздух прогреется до +9,+11 градусов. Однако погода будет с переменной облачностью, на всей территории города ожидается выпадение осадков. Кроме того, ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и при порывах может достигать 10-15 метров в секунду.

Ночь в Кузбассе также пройдет с положительными отметками, местами столбики термометров опустятся до нуля. Однако при прояснениях синоптики прогнозируют заморозки до -5 градусов. Днем 13 сентября в регионе ожидается погода до +8,+13 градусов. При этом в большинстве районов выпадут осадки от небольших до умеренных, местами дымка. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западный и при порывах будет достигать 11-16 метров в секунду.

Напомним, что на этой неделе Кузбасс находится под влиянием арктического циклона, который и вызвал ухудшение погоды. Однако уже 13 сентября в регионе потеплеет до комфортной для сентября температуры.