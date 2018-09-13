Приставил нож к горлу: В Кемерове мужчина угрожал многодетной матери расправой

13 Сент. 03:13 2018-09-13T03:13:34+03:00

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В Кемерове нетрезвый мужчина угрожал многодетной матери расправой. Он приставил нож к горлу падчерицы и обещал убить.

Инцидент произошел в общежитии на улице 40 лет Октября. Помощи правоохранителей попросила 32-летняя женщина. Прибывшим на место бойцам Росгвардии она пояснила, что выпивший отчим схватил ее за волосы и приставил к горлу кухонный нож. Мужчине не понравились упреки падчерицы по поводу очередного застолья.

Кемеровчанке удалось уговорить отчима отпустить ее к четверым маленьким детям, которые находились в квартире напротив. Женщина выбежала в коридор и позвонила в полицию.

Для дальнейшего разбирательства дебошира передали прибывшему на место участковому.