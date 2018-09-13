Приставил нож к горлу: В Кемерове мужчина угрожал многодетной матери расправой
В Кемерове нетрезвый мужчина угрожал многодетной матери расправой. Он приставил нож к горлу падчерицы и обещал убить.
Инцидент произошел в общежитии на улице 40 лет Октября. Помощи правоохранителей попросила 32-летняя женщина. Прибывшим на место бойцам Росгвардии она пояснила, что выпивший отчим схватил ее за волосы и приставил к горлу кухонный нож. Мужчине не понравились упреки падчерицы по поводу очередного застолья.
Кемеровчанке удалось уговорить отчима отпустить ее к четверым маленьким детям, которые находились в квартире напротив. Женщина выбежала в коридор и позвонила в полицию.
Для дальнейшего разбирательства дебошира передали прибывшему на место участковому.