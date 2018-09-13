В Кузбассе мужчина столкнул полицейского с лестницы

13 Сент. 04:28 2018-09-13T04:28:48+03:00

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В Кузбассе мужчину осудили за проявленную агрессию в отношении полицейского. Кузбассовец ударил сотрудника по голове и столкнул с лестницы.

Инцидент произошел в марте этого года в Тайге. Сотрудник уголовного розыска пришел к 33-летнему местному жителю, чтобы доставить его в отдел полиции для дачи объяснений. Однако мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался подчиниться представителю власти и ударил его несколько раз по голове, после чего толкнул. Страж порядка не удержался на ногах и скатился с лестничного пролета, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

У сотрудника полиции диагностировали сотрясение мозга. В отношении тайгинца было возбуждено уголовное дело за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

Приговором суда жителю Тайги было назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.