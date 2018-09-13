Обвиняемого в краже кузбассовца нашли из-за дебоша в кафе

13 Сент. 05:01 2018-09-13T05:02:01+03:00

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В Новокузнецке задержали мужчину, который устроил дебош в кафе. При проверке личности оказалось, что местный житель находится в федеральном розыске за кражу.

Сигнал тревоги на пульт вневедомственной охраны поступил из кафе на улице Климасенко. Прибывшим на место бойцам Росгвардии администратор кафе рассказала, что клиент заказывал спиртное, а примерно через час он стал громко кричать и оскорблять сотрудников кафе. Свое поведение мужчина объяснил тем, что остался недоволен обслуживанием.

При проверке личности дебошира оказалось, что с июля этого года он находится в федеральном розыске как подозреваемый, который скрылся от следствия. В феврале 40-летний новокузнечанин совершил кражу на территории областной столицы Кузбасса. Задержанного передали сотрудникам полиции.