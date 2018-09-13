В Кемерове в сентябре высадят около тысячи деревьев разных пород

13 Сент. 05:27 2018-09-13T05:27:44+03:00

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В единый день посадки леса на улицах Кемерова появится почти тысяча деревьев разных пород. Осеннее озеленение территории областного центра пройдет в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» 14 сентября.

Новые деревца будут высажены во всех районах города. Так, в Центральном районе посадка пройдет в сквере имени Резникова и на проспекте Притомском. В сквере укоренят 100 молодых сосен, а вдоль детской железной дороги посадят сотню березок.

В Ленинском районе на проспекте Московском от Ленинградского до Комсомольского высадят около 160 саженцев кустарника спиреи и шиповника, а также клена Гиннала. В Заводском районе новые саженцы сосны, рябины и липы появятся в сквере на пересечении улиц Юрия Двужильного и Веры Волошиной.

Озеленять Рудничный район будут на проспекте Шахтеров и улице Серебряный бор. Всего там высадят около 150 сосен. В Кировском районе в сквере на улице Джамбула посадят рябину, а по улице Халтурина – шиповник и клен, рассказали в администрации Кемерова.

Осеннее озеленение также пройдет в жилом районе Ягуновском и в Кедровке.