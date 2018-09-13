Кузбасский депутат выступил за легалайз блогеров

13 Сент. 05:31 2018-09-13T05:31:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Создать удобный и понятный механизм регистрации блогов, ютуб- и телеграм-каналов в качестве СМИ предложил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин. Свое предложение он озвучил на V Всероссийском форуме региональных СМИ "Траектория смысла" в Челябинске.

По словам парламентария, регистрация в качестве СМИ должна быть добровольной. А заинтересованы в ней те блогеры, которые хотят легализовать свой статус и доходы.

«Нам не нужно, чтобы разом появились в России миллион новых СМИ. Но сама возможность легализации своего дела и своих доходов у блогеров, ютуберов, телеграмеров и всех прочих — должна существовать. Легализация с одной стороны даст блогеру все профессиональные права журналиста: от соцпакета до права на официальные запросы в госучреждения. С другой стороны, это будет на пользу государству: лишних налогоплательщиков не бывает», - написал депутат на своей странице в Facebook.

Горелкин также отметил, что регистрация блога как СМИ должна проходить по упрощенной организационной и финансовой схеме. Так, например, блогеру не нужно утверждать устав редакции, а налоги лучше платить аналогично индивидуальному предпринимателю — чтобы не нанимать бухгалтера.