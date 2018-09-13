16 спасателей боролись с огнем в садовом сообществе под Кемеровом

13 Сент. 05:36 2018-09-13T05:36:42+03:00

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В Кемеровском районе вечером 12 сентября произошел пожар в садовом товариществе «Энергия». С огнем боролись 16 спасателей и четыре единицы техники.

Сигнал о возгорании в садовом доме, бане и надворной постройке поступил в оперативные службы в 22.47. На момент прибытия первого подразделения все постройки горели открытым пламенем, произошло частичное обрушение дома.

– В результате садовый дом сгорел и обрушился на всей площади, надворная постройка также полностью сгорела, а внутри бани сгорели стены на всей площади. Общая площадь пожара составила 33 квадратных метра, – рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительной причиной происшествия специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей

Пожар был ликвидирован силами 16 сотрудников МЧС и четырех единиц техники в 23.50.