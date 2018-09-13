В Новокузнецке стартует конкурс «Мисс Кузбасс 2018»

13 Сент. 05:42 2018-09-13T05:44:44+03:00

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В Новокузнецке стартует конкурс красоты «Мисс Кузбасс 2018». 29 сентября в 13.00 пройдет очный кастинг на конкур.

Участницей конкурса может стать девушка в возрасте от 18 до 23 лет ростом от 173 сантиметров без татуировок и шрамов. Конкурсантка должна иметь российский паспорт, быть незамужней и без детей.

Для участия в кастинге девушкам нужно иметь при себе: туфли на каблуке, заколку или резинку для волос и купальник.

– В случае успешного прохождения кастинга, вы не только получаете шанс побороться за звание «Мисс Кузбасс 2018», но и возможность на целый месяц окунуться в атмосферу творческого процесса подготовки: мастер-классы, тренинги, занятия с хореографом, фотосессии, – отмечают организаторы.

Желающих принять участие в кастинге ждут 29 сентября в 13-00 по адресу: БЦ «СИТИ»

улица Ермакова, 9А, офис 369 (вход со стороны сквера Ермакова, 3 этаж).