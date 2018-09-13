Опасные автобусы: В Новокузнецке шесть маршрутов сняли с линии

13 Сент. 06:38 2018-09-13T06:42:05+03:00

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В Новокузнецке шесть автобусов сняли с линии после проверки ГИБДД. В них нашлись серьезные неисправности.

Специалисты ГИБДД, управления по транспорту и связи, Управления Государственного Автодорнадзора проверили маршрутные автобусы на остановке Абашево». Проверены были автобусы маршрутов: 2, 3, 5, 345, 61А, 19, 20.

Почти во всем транспорте были найдены нарушения. Где-то не были указаны данные водителя и кондуктора или не было информации о наличии полиса обязательного страхования гражданской ответственности пассажирских перевозок. Также были найдены серьезные нарушения. Почти везде расшатаны поручни, где-то не закреплены сидения.

Теперь перевозчикам грозят штрафы. Кроме того, после проверки ГИБДД шесть автобусов сняли с линии из-за серьезных технических неисправностей.

–К слову, ряд перевозчиков законные требования инспекторов проигнорировали и попытались продолжить работу на линии. Сотрудники Госавтоинспекции попытку нарушения постановления пресекли, и эвакуировали автобусы на специальную штрафную стоянку, – рассказали в администрации Новокузнецка.