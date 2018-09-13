Сергей Цивилев поручил запустить отопление как можно скорее

13 Сент. 07:34 2018-09-13T07:37:30+03:00

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Сергей Цивилев поручил запустить отопление в Кузбассе как можно скорее. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«В Кузбассе уже заметно похолодало, а батареи не греют. Пора запускать отопление! Мы будем ориентироваться не на установленные даты, а на столбик термометра. В ряде районов тепло уже дали. В остальных я поручил запустить отопление как можно скорее», – написал Сергей Цивилев.

Как отметили в областном управлении ЖКХ, 12 сентября отопление было запущено в Прокопьевске. Напомним, что в Кемерове планируют начать запуск отопления 17 сентября.