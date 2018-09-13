В Кемерове рабочий упал в шахту лифта
Мужчина находится в больнице
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В Кемерове 24-летний рабочий упал в шахту лифта. В результате падения мужчина травмировал ноги.
В среду вечером в одном из домов по Молодежному проспекту произошел несчастный случай. Во время работ в шахту лифта упал 24-летний работник монтажной организации. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи. В больнице у мужчины диагностировали повреждение связок голеностопного сустава правой ноги. Как отмечает портал, пострадавший упал с небольшой высоты.