2018-09-13T07:52:32+03:00
Происшествия

В Кемерове рабочий упал в шахту лифта

Мужчина находится в больнице
Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове 24-летний рабочий упал в шахту лифта. В результате падения мужчина травмировал ноги.

В среду вечером в одном из домов по Молодежному проспекту произошел несчастный случай. Во время работ в шахту лифта упал 24-летний работник монтажной организации. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи. В больнице у мужчины диагностировали повреждение связок голеностопного сустава правой ноги. Как отмечает портал, пострадавший упал с небольшой высоты.

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