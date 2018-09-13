На пожаре под Кемеровом погиб пенсионер

13 Сент. 08:02 2018-09-13T08:02:46+03:00

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Во время пожара, который произошел в дачном доме в Кемеровском районе, погиб 65-летний мужчина. Пожар произошел поздно вечером 12 сентября.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», после 22.00 в СНТ «Энергия» загорелся дачный дом, надворная постройка и баня. В результате строения полностью сгорели. Предварительной причиной пожара в ГУ МЧС Кузбасса назвали нарушение техники безопасности при эксплуатации печей.

О пострадавших и погибших чрезвычайное ведомство не сообщило. Однако, как стало известно «Комсомолке» от осведомленного источника, в результате пожара погиб хозяин дачи – 65-летний мужчина. Предварительно установлено, что он задохнулся продуктами горения.