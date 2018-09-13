2018-09-13T08:17:48+03:00
Происшествия

В Новокузнецке рабочего придавило стеной

Мужчина получил множественные переломы
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Новокузнецке 35-летнего мужчину придавило частью стены. На территории новокузнецкого хладокомбината произошло обрушение.

Инцидент произошел в среду днем. На одном из объектов новокузнецкого хладокомбината демонтировали стену. Во время работы произошло обрушение, в результате чего обломками засыпало 35-летнего грузчика. По данным «Правоохранительного портала Кузбасса», грузчик получил закрытый перелом таза, открытые переломы левой голени и левого предплечья. Кроме того, мужчина испытал травматический шок. Сейчас за его состоянием наблюдают врачи. Следователям предстоит проверить, были ли соблюдены требования техники безопасности во время работ.

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