В Кузбассе стартовал отопительный сезон

13 Сент. 10:42 2018-09-13T10:42:44+03:00

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В Кузбассе 12 сентября стартовал отопительный сезон с подключения к системе отопления жителей Прокопьевского района. В четверг отопительный сезон начался в Полысаеве, Тайге и Таштагольском районе.

– Качество жизни в Кузбассе напрямую зависит от надежного снабжения теплом и горячей водой жилых домов и объектов соцсферы. Коммунальщики области делают все возможное, чтобы наступающий отопительный сезон прошел без сбоев, — отметил Цивилев. Врио губернатора поручил и.о. заместителя Вячеславу Телегину контролировать подачу тепла во всех территориях.

Работники ЖКХ заканчивают подготовку к отопительному сезону. Специалисты подготовили к холодаем более 20 тысяч домов, 963 котельных, четыре тысячи километров теплотрасс и 12 тысяч километров водоводов. В этом году коммунальщики заменили около 200 километров инженерных коммуникаций.