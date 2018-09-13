В Кузбассе пропавшего школьника нашли на чердаке

13 Сент. 11:04 2018-09-13T11:04:35+03:00

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В Междуреченске пропавшего школьника нашли спящим на чердаке. Полицейские за два часа разыскали подростка.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, около полуночи в полицию позвонила мать 14-летнего мальчика. Женщина рассказала, что ее сын утром ушел в школу, но домой не вернулся. Стражи порядка начали немедленные поиски ребенка. Спустя два часа сотрудники патрульно-постовой службы нашли подростка спящим на чердаке одно из домов рядом с его школой.

– Оказалось, подросток пропустил два последних урока и побоялся, что мама, узнав об этом, будет его ругать. Поэтому он решил не ходить домой после школы, – рассказали полицейские.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком беседу и попросили его больше так себя не вести.