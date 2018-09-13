В Кемерове полицейские тайком проверили автобусы и маршрутки

13 Сент. 11:41 2018-09-13T11:41:23+03:00

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В Кемерове полицейские устроили скрытые проверки общественного транспорта. После рейда стражи порядка наказали 10 водителей.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, полицейские установили скрытое наблюдение за водителями маршрутных такси и автобусов. Стражи порядка стали очевидцами того, как водители нарушают правила дорожного движения: разговаривают по телефону по время езды, не пропускают пешеходов, не пристегиваются, при поворотах не показывают сигналы. По результатам рейда, инспекторы ГИБДД оштрафовали 10 водителей.

С начала года полицейские выявили более 11 600 правонарушений со стороны водителей общественного транспорта.