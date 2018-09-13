Житель Междуреченска угнал служебный грузовик, чтобы съездить за сигаретами

13 Сент. 12:34 2018-09-13T12:34:26+03:00

Мужчина сел за руль пьяным и без прав

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В Междуреченске местный житель угнал грузовик с места работы, чтобы съездить за сигаретами в соседнее село. Мужчина сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав.

В полицию города поступило сообщение от механика местного предприятия, который заявил об угоне служебного автомобиля ГАЗ-66. грузовик пропал с территории путевой части в поселке Чульжан.

Угнанный грузовик остановили сотрудники ДТП в районе ближайшего поселка Камешки. За рулем находился 33-летний работник организации, с территории которой была угнана машина. Монтер пояснил, что взял ГАЗ-66, чтобы съездить в магазин за сигаретами. При этом оказалось, что за руль мужчина сел, будучи выпившим и не имея водительского удостоверения. За данное правонарушение мужчину привлекли к административной ответственности.

За угон же в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.