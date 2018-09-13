На выходных в Кузбассе потеплеет до +19 градусов

13 Сент. 12:47 2018-09-13T12:47:00+03:00

Теплее всего будет на юге области Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

На этих выходных, как обещают синоптики, кузбассовцев ждет небольшое потепление. Погода по области будет разной: где-то потеплеет до +14 градусов, а некоторых районах воздух прогреет до +19 градусов.

В пятницу днем столбик термометра поднимется до +14,+19 градусов. Ночью будет около +5,+10 градусов. Из-за прохождения теплого фронта юго-западный ветер будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. В регионе сохранится переменчивая облачность, в отдельных районах пройдут дожди.

В субботу на юг области будет влиять теплый циклон, а вот на севере ожидается прохождение холодного фронта, поэтому температура будет значительно различаться. В резных районах Кузбассе будет от +14 до +19 градусов. Ночью ожидается +5,+10 градусов. Также будет дуть западный порывистый ветер со скоростью до 20 метров в секунду. По всей области будут идти дожди.

В последний день недели холод дойдет и до юга области. Днем будет около +15 градусов, ночью – от +2 до +7 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Западный порывистый ветер никуда не денется.

Начало следующей недели также будет холодным. Ветер станет северо-западным, пройдет мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -3, +2 градусов.