В Кузбассе недостроенный завод выставили на торги за 1,8 миллиарда рублей

13 Сент. 13:02 2018-09-13T13:02:30+03:00

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В Кузбассе выставили на продажу Анжерский фанерный комбинат. Начальная цена недостроенного завода составляет более 1,8 миллиарда рублей.

Объект незавершенного строительства фанерного завода мощностью 60 тысяч кубических метров в год выставили на продажу за 1 миллиард 830 миллионов рублей. Степень готовности объекта – 70 процентов, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Также в сообщении говорится, что недостроенный комбинат состоит из 56 различных объектов, которые выставлены одним лотом. Среди них главный корпус площадью 20 тысяч квадратных метров, склады щепы, станция водоснабжения, очистные сооружения ливневых вод и сети электроснабжения.

Строительство фанерного комбината в Анжеро-Судженске началось в 2008 году. Планировалось, что производство будет запущено через три года. Однако дата сдачи объекта постоянно откладывалась. В итоге в апреле прошлого года суд признал АФК банкротом, на предприятии было введено конкурсное производство.