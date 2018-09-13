Житель Кузбасса ради отдыха в Турции погасил долг за ЖКУ в 118 тысяч рублей

13 Сент. 13:18 2018-09-13T13:18:34+03:00

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Житель Киселевска погасил долг в 118 тысяч рублей ради отдыха в Турции. Крупную сумму мужчина задолжал за коммунальные услуги.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, судебные приставы получили исполнительное производство в отношении мужчины, который накопил 118 тысяч долга за жилищно-коммунальные услуги. Когда кузбассовец не погасил долг в нужный срок, приставы вынесли постановление о временном запрете на выезд должника из страны.

– Гражданин в этот момент собрался улетать на отдых с семьей в Турцию. Узнав об ограничении, должник сразу оплатил всю сумму долга, – отметили приставы. После погашения долга с мужчины сняли ограничение.