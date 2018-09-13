Отопительный сезон в Кемерове стартует досрочно

13 Сент. 13:29 2018-09-13T13:29:38+03:00

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В Кемерове досрочно, 13 сентября, стартует отопительный сезон. В четверг батареи начнут включать в больницах, детских садах, школах и других учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

– В связи с низкой температурой наружного воздуха принято решение о запуске тепла с сегодняшнего дня, там, где будет техническая возможность, – отметили в мэрии.

Напомним, включение системы отопление в столицу Кузбасса планировалось 17 сентября. Однако после поручения врио губернатора Сергея Цивилева коммунальщики начали досрочно подключать отопление. Отопление должно быть уже запущено в Прокопьевске, Полысаеве, Тайге и Таштагольском районе.