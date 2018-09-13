Еще две камеры фиксации нарушений появились на дорогах Кемерова
В Кемерове еще два участка дорог оборудовали приборами фиксации. На данный момент новые камеры полностью смонтированы на перекрестках улицы Сибиряков-Гвардейцев и Пионерского бульвара, Сибиряков-Гвардейцев и Краснофлотской.
Также в ближайшее время начнется монтаж оборудования на пересечении проспектов Ленинградского и Химиков, а также проспекта Кузнецкого и улицы Красноармейской. По данным специалистов, на этих участках уже готовы подземные инженерные коммуникации.
Кроме того, в данный момент ведется прокладка кабелей стационарных рубежей фиксации ПДД на пересечении проспекта Советского с улицей Кирова, на перекрестках улицы Терешковой и проспекта Химиков, Терешковой – Сибиряков-Гвардейцев, а также на улице Пригородной, Логовом шоссе и проспекте Химиков, 2А, сообщили в администрации города Кемерова.
Всего в этом году в областном центре установят 10 комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения.