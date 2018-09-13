Еще две камеры фиксации нарушений появились на дорогах Кемерова

13 Сент. 13:53 2018-09-13T13:53:57+03:00

Всего в этом году планируется установить 10 новых приборов

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В Кемерове еще два участка дорог оборудовали приборами фиксации. На данный момент новые камеры полностью смонтированы на перекрестках улицы Сибиряков-Гвардейцев и Пионерского бульвара, Сибиряков-Гвардейцев и Краснофлотской.

Также в ближайшее время начнется монтаж оборудования на пересечении проспектов Ленинградского и Химиков, а также проспекта Кузнецкого и улицы Красноармейской. По данным специалистов, на этих участках уже готовы подземные инженерные коммуникации.

Кроме того, в данный момент ведется прокладка кабелей стационарных рубежей фиксации ПДД на пересечении проспекта Советского с улицей Кирова, на перекрестках улицы Терешковой и проспекта Химиков, Терешковой – Сибиряков-Гвардейцев, а также на улице Пригородной, Логовом шоссе и проспекте Химиков, 2А, сообщили в администрации города Кемерова.

Всего в этом году в областном центре установят 10 комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения.