Житель Кемерова вырвал из ушей пенсионерки золотые серьги

14 Сент. 03:22 2018-09-14T03:22:56+03:00

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В Кемерове 49-летний мужчина вырвал золотые серьги из ушей пенсионерки. Продав краденое, он купил спиртное.

Преступление произошло в конце июля. Обвиняемый познакомился на улице с мужчина и отправился к нему в гости, чтобы выпить. Вечеринка затянулась на несколько дней, в это время мужчина жил у нового знакомого и его пожилой матери.

– Спустя некоторое время между мужчинами произошел конфликт, и хозяйка попросила гостя уйти. Уже на пороге грабитель сбил пенсионерку с ног и вырвал у нее из ушей золотые серьги, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Похищенные украшения оцениваются в 13 тысяч рублей. Серьги мужчина сдал в ломбард, а на полученные деньги купить спиртное. Полицейские задержи грабителя по горячим следам на улице, где тот выпивал.

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Серги стражи порядка изъяли и в вернули пенсионерке.