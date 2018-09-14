Во всех городах Кузбасса завоет сирена

14 Сент. 05:01 2018-09-14T05:01:17+03:00

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Во всех городах и районах Кузбасса прозвучит сирена. 17 сентября с 15.00 до 16.10 пройдет проверка системы централизованного оповещения населения.

Как отметили в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области, сирена означает подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!». При этом кузбассовцы обязаны включить радио и телевизоры для прослушивания сообщения.

– Проверка работоспособности систем всех уровней проводится для поддержания систем оповещения гражданской обороны в постоянной готовности и выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на территории Кузбасса, – подчеркнул Виктор Замятин, директор Агентства по защите населения и территории Кемеровской области.