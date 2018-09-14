В Прокопьевске ночью подожгли легковушку

14 Сент. 05:40 2018-09-14T05:40:27+03:00

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В ночь на пятницу, 14 сентября, неизвестные подожгли легковой автомобиль отечественного производства. Автопожар произошел на улице Профсоюзной.

Сигнал о возгорании в частном автомобиле ВАЗ-2110 поступил в оперативные службы города в 03.45. На момент прибытия первого подразделения пожарных машина горела открытым пламенем.

– В результате происшествия обгорело лакокрасочное покрытие, выгорел моторный отсек и салон автомобиля. Также сгорели все четыре колеса транспортного средства, – рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительной причиной случившегося специалисты называют умышленные действия. Пожар был полностью ликвидирован в 03.53 силами пяти спасателей. На месте работали две единицы техники.