В Кузбассе компания получила штраф за нового сотрудника

14 Сент. 06:00 2018-09-14T06:00:25+03:00

Работодатель должен был сообщить о заключении с ним трудового договора на прежнее место работы

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В Прокопьевском районе акционерное общество получило штраф за нового сотрудника, который ранее работал в органах внутренних дел. Работодатель должен был сообщить о заключении трудового договора на прежнее место работы, но вовремя не сделал этого.

В апреле мужчина, ранее работавший в органах внутренних, устроился водителем в акционерное общество. Поскольку прокопчанин ранее являлся госслужащим, предприятие было обязано сообщить, что заключило с ним трудовой договор на прежнюю работу. Однако вместо положенных 10 дней компания уведомила прежнего руководителя сотрудника лишь в июне, совершив административное правонарушение.

Мировой судья Киселевского городского судебного района признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения. Акционерное общество должно выплатить 50 тысяч рублей штрафа.