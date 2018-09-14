Жители Кемерова выйдут на уборку берега Томи

14 Сент. 06:18 2018-09-14T06:18:16+03:00

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В Рудничном районе Кемерова пройдет акция «Берег нашей памяти». Жители города очистят берег реки Томи от мусора.

Как рассказали в мэрии Кемерова, акция пройдет в седьмой раз. Сотрудники музея-заповедника «Красная горка», представители молодежного парламента Кузбасса, волонтеры и активные горожане выйдут на уборку участка берега реки от Кузнецкого моста до Горелой горы.

К акции может присоединиться любой желающий. Уборка береговой линии Томи начнется в пятницу, 14 сентября, в 14.00.