Жители Кемерова выйдут на уборку берега Томи
Акция начнется в 14.00 14 сентября
Фото: Музей-заповедник "Красная горка" / "ВКонтакте"
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В Рудничном районе Кемерова пройдет акция «Берег нашей памяти». Жители города очистят берег реки Томи от мусора.
Как рассказали в мэрии Кемерова, акция пройдет в седьмой раз. Сотрудники музея-заповедника «Красная горка», представители молодежного парламента Кузбасса, волонтеры и активные горожане выйдут на уборку участка берега реки от Кузнецкого моста до Горелой горы.
К акции может присоединиться любой желающий. Уборка береговой линии Томи начнется в пятницу, 14 сентября, в 14.00.