В Новокузнецке предприятие задолжало работнику полмиллиона рублей

14 Сент. 06:47 2018-09-14T06:47:03+03:00

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В Новокузнецке металлургическая компания не платила сотруднику зарплату, накопив долг в размере больше полумиллиона рублей. Получить заработанные деньги мужчине помогли судебные приставы.

В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ, который был выдан Заводским районным судом. Согласно нему, металлургическая компания должна была выплатить сотруднику 502 тысячи рублей. Предприятие не платило заработную плату сотруднику с марта 2018 года. Также мужчине не возместили компенсацию за дни неиспользованного отпуска. В эту сумму вошла и компенсация морального вреда.

Однако компания отказалась погасить долг перед работником добровольно.

– В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Требуемая сумма была взыскана, – сообщили в УФССП по Кемеровской области.