Улицу Нахимова в Кемерове откроют 17 сентября

14 Сент. 07:12 2018-09-14T07:13:15+03:00

Пока для движения будет доступна одна полоса

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В Кемерове завершается капитальный ремонт улицы Нахимова. Уже в понедельник, 17 сентября, для движения будет открыта одна полоса дороги.

Капитальный ремонт ведется на участке протяженностью 920 метров. До ремонта здесь не было водоотведения, что вызывало скопление грунтовых вод, и как следствие – образование дорожных неровностей. В связи с этим было решено заменить основание дороги и выполнить дренаж.

– Сейчас рабочие ведут укладку нижнего слоя дороги. Производятся работы по устройству пешеходных тротуаров и автобусной остановки. Уже выполнены кюветы из монолитного бетона. На участке ремонта одномоментно работают три бригады – это порядка 20 человек, – рассказали о ходе работ в мэрии Кемерова.

Открыть одну полосу для движения автотрансопрта планируется уже 17 сентября. При этом вторая полоса будет оставаться в ремонте. Работы продляться до середины октября.