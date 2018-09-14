В Кемерове временно изменят схему движения у Соснового бора

14 Сент. 07:47 2018-09-14T07:47:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на день изменят схему движения у Соснового бора. Мера связана с тем, что в городе пройдет Всероссийский день бега.

«Кросс Нации» состоится в субботу, 15 сентября, с 12.00 до 16.00 на территории школы олимпийского резерва №3, которая располагается на улице Волкова, 45.

– На время проведения мероприятия будет организовано одностороннее движение от улицы Терешковой до парковки ПКиО «Сосновый бор». Выезд будет осуществляться через улицу Волкова на проспект Шахтеров, – рассказали в Центре организации дорожного движения.

Схема установки дорожных знаков на время проведения "Кросса Нации" Фото: ЦОДД

По данным организаторов мероприятия, в «Кроссе Нации» планируют принять участие порядка тысячи человек.