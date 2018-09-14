В Кемерове запустили горячие линии по отоплению

14 Сент. 08:34 2018-09-14T08:34:48+03:00

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В Кемерове в связи с началом отопительного сезона заработали горячие линии, куда можно обратиться по вопросам теплоснабжения. В первую очередь подавать тепло начали в учреждения с круглосуточным пребыванием людей, а также больницы, детские сады и школы.

По данным администрации Кемерова первые подключения многоквартирных домов начнутся 15 сентября в микрорайонах Южный и ФПК, в поселках РТС, Предзаводской, в Рудничном и Кировском районах, в жилых районах Кедровка, Промышленновский, Ягуновский, Пионер, Лесная Поляна. В Ленинском районе тепло начнут получать многоквартирные дома, относящиеся к «Верхнему бульвару», в Центральном районе – дома по проспекту Притомский, улице 2-я Заречная, улице Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52 и улице Гвардейская, 60А.

16 сентября планируется включение систем отопления в заискитимской части города – в Центральном и Ленинском районах. В многоквартирные дома ЖК «Мегаполис» тепло начнет поступать 17 сентября.

Горячие линии работают во всех районах города Кемерова.

Центральный район – 75-66-67;

– Ленинский район – 51-84-33;

– Заводский район – 75-28-50;

– Рудничный район – 64-15-72;

– Кировский район – 25-55-76; 25-55-59

– ж.р. Ягуновский, Пионер – 32-13-33; 32-10-71;

– ж.р. Кедровка, Промышленновский – 69-24-84;

– ж.р. Лесная Поляна – 77-39-12, 77-39-33.

Также горожане могут обратиться в МБУ «Жилкомцентр» – 31-23-32 или в Кемеровскую службу спасения – 77-05-05.

Напомним, включение системы отопление в столице Кузбасса планировалось 17 сентября. Однако после поручения врио губернатора Сергея Цивилева коммунальщики начали досрочно подключать отопление. Отопление должно быть уже запущено в Прокопьевске, Полысаеве, Тайге и Таштагольском районе.