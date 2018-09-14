2018-09-14T10:09:58+03:00
Происшествия

В Кузбассе в частном доме обнаружили тела двух пенсионеров

Пожилые люди могли отравиться угарным газом
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе в частном доме обнаружили тела двух пожилых людей. По предварительным данным, пенсионеры отравились угарным газом.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе города Прокопьевска. Здесь накануне обнаружили тела двух пенсионеров 62-лет, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, мужчина и женщина могли отравиться угарным газом из-за неисправности печи. Обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.

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