В Кузбассе в частном доме обнаружили тела двух пенсионеров
Пожилые люди могли отравиться угарным газом
Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе в частном доме обнаружили тела двух пожилых людей. По предварительным данным, пенсионеры отравились угарным газом.
Инцидент произошел на улице Орджоникидзе города Прокопьевска. Здесь накануне обнаружили тела двух пенсионеров 62-лет, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на осведомленный источник.
По данным издания, мужчина и женщина могли отравиться угарным газом из-за неисправности печи. Обстоятельства произошедшего устанавливают следственные органы.