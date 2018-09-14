2018-09-14T10:37:21+03:00
Общество

Ремонт улицы Островского в Кемерове начался раньше срока

Специалисты приступили к фрезерованию дорожного полотна по четной стороне
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация КемероваФото: Администрация Кемерова
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В Кемерове раньше срока начался ремонт улицы Островского. Специалисты решили максимально использовать благоприятные погодные условия.

Сегодня начался первый этап ремонта – фрезерование полотна. Работы ведутся по четной стороне улицы от площади Пушкина до улицы Кирова. За выходные дорожники планируют отфрезеровать весь участок длиной 1,5 километра от Кузнецкого проспекта до площади Пушкина. На время проведения данных работ горожан просят не парковать автомобили на данном участке, сообщили в администрации Кемерова.

Как и планировалось ранее, движение автотранспорта на Островского перекрывать не будут, лишь ограничив скорость потока до 40 километров в час.

За время ремонта дорожники, в частности, заменят асфальт на 14,7 тысячи квадратных метров проезжей части и обновят разрушенный бортовой камень.

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