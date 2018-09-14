Инаугурация Сергея Цивилева состоится 17 сентября

14 Сент. 11:59 2018-09-14T11:59:24+03:00

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Сергей Цивилев официально вступит в должность губернатора Кемеровской области в понедельник, 17 сентября. Инаугурация состоится в Белом зале администрации Кемеровской области.

Напомним, что выборы губернатора Кузбасса прошли 9 сентября. Сергей Цивилев одержал уверенную победу, заручившись поддержкой более одного миллиона кузбассовцев. За кандидата от «Единой России» проголосовали 81,29 процента избирателей. Примечательно, что остальные кандидаты отстали от Цивилева более чем на 75 процентов. Общая же явка на этих выборах составила 66 процентов.

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