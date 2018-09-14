В Новокузнецке легковушка врезалась в школьный автобус с детьми

14 Сент. 12:31 2018-09-14T12:31:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и отечественного легкового автомобиля случилось в пятницу, 14 сентября, в Новокузнецке.

Школьный автобус – пассажирская «ГАЗель» - перевозил детей в поселок Подгорный. Автобус двигался по улице Гончарова, когда около 12:15 попал в дорожно-транспортное происшествие – в него врезался автомобиль ВАЗ-2109. На место происшествия тут же выехали сотрудники ГИБДД. Они установили, что за рулем отечественного автомобиля находился 23-летний водитель. По каким-то причинам он выехал на полосу встречного движения и там врезался в «ГАЗель».

- В салоне микроавтобуса находилось 10 школьников, все они были пристегнуты ремнями безопасности, никто из детей не пострадал, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии, а позже будет принято и решение по результатам проверки. В свою очередь сотрудники полиции напоминают водителям о том, что необходимо быть предельно внимательными на дороге, чтобы избежать подобных ДТП.