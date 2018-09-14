В Кузбассе врачи брали плату за бесплатные операции

14 Сент. 13:16 2018-09-14T13:16:43+03:00

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В Кузбассе в одной из больниц города Анжеро-Судженска при оказании медицинской помощи пациентов ввели в заблуждение и взяли с них деньги за проведение операций, которые оплачивались из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В июле и августе 2018 года двое пациентов обратились в больницу города Анжеро-Судженска за помощью. Врачи предложили им провести операции и озвучили суммы, в которые обойдется лечение. Оба пациента, не подозревая о том, что такие операции оплачиваются из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования, заплатили за операции – в общей сложности 135 тысяч рублей.

- Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органа внутренних дел, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Сейчас предварительное расследование уголовного дела по факту мошенничества находится на контроле прокуратуры города Анжеро-Судженска.