В Кузбассе избрали председателя областного парламента

14 Сент. 13:55 2018-09-14T13:57:17+03:00

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В Кемерове выбрали председателя областного Совета народных депутатов. Им стал член партии «Единая Россия», глава кемеровской IT-компании Вячеслав Петров.

В пятницу, 14 сентября, в Кемерове состоялась первая сессия СНДКО пятого созыва. На ней, кроме депутатов, присутствовал врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

– Очень важно, кто будет руководить Советом народных депутатов, кто будет лидером. Лидер во многом определяет вектор развития. Поэтому мы долго выбирали и советовались все вместе, кого бы исполнительная власть рекомендовала на должность председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. И мы выбрали Петрова Вячеслава Анатольевича. Его я рекомендую, и все мы его рекомендуем, – отметил во время сессии Сергей Цивилев.

Врио губернатора пояснил, что данный выбор связан, во-первых, с тем, что Вячеслав Петров – кузбассовец, который родился в шахтерской семье. Во-вторых, он с нуля создал успешную IT-компанию, которая в регионе является лидером интернет-рынка.

Вячеслав Петров родился в Новокузнецке. В 1992 году окончил Кемеровский государственный медицинский институт, а в 2003 году получил квалификацию юриста в КемГУ. С 2011 по 2012 годы Вячеслав Петров занимал пост заместителя председателя Совета народных депутатов города Кемерова. Также он входил в состав областного парламента предыдущего созыва и возглавлял комитет по вопросам предпринимательства и инноваций.

Напомним, что до Петрова должность спикера кузбасского парламента занимал бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. С 17 сентября он станет ректором кузбасского института.