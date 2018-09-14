Сбившему людей на остановке водителю из Новокузнецка вынесли приговор

14 Сент. 14:01 2018-09-14T14:23:29+03:00

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В Новокузнецке вынесли приговор водителю автобуса, который в марте 2018 года врезался в остановочный павильон. Ближайшие полтора года новокузнечанин проведет в колонии-поселении.

В марте 2018 года 36-летний водитель автобуса, как обычно, работал. В тот день был гололед, однако мужчина не придал должного внимания этому. Он подъезжал к одной из остановок на Кондомском шоссе на скорости, которая несколько превышала безопасную для той погоды. Водитель не справился с управлением, автобус занесло и он врезался в остановочный павильон. В тот момент на остановке находились люди. Двоих из них врачи доставили в больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. А вот еще один человек, ожидавший в тот момент транспорт, - 59-летний мужчина – получил очень тяжелые травмы и скончался от них.

Суд приговорил водителя автобуса к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В течение двух лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, осужденный обязан возместить родственникам погибшего моральный ущерб в размере 700 тысяч рублей.