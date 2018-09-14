Когда дадут отопление в Новокузнецке 2018: Администрация города назвала сроки запуска тепла

14 Сент. 14:37 2018-09-14T14:51:33+03:00

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На выходных в домах новокузнечан должно стать теплее: как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, уже в субботу в городе стартует отопительный сезон.

В первую очередь батареи станут горячими в объектах соцкультбыта, а затем – в квартирах горожан. Так, по контуру Кузнецкой ТЭЦ подключение школ, больниц, детских садов и прочих важных объектов начнется уже полудня 15 сентября, а с 16 сентября тепло начнет поступать в жилые дома, которые обслуживает эта ТЭЦ. В эти же дни потеплеет и в домах жителей Заводского и Новоильинского районов.

А вот тем, чьи дома получают тепло от Центральной ТЭЦ, придется немного подождать: подключение объектов соцкультбыта начнется лишь 16 сентября, а жилых домов – 17 сентября. Впрочем, из-за дефектов, которые были выявлены во время ремонтных работ, в некоторые дома тепло придет еще позже, только после завершения ремонтных работ.

- С предстоящего понедельника, 17 сентября, на период запуска тепла, в ежедневном режиме в администрации города будет работать оперативный штаб, - сообщает пресс-служба новокузнецкой администрации. - А с 1 октября начнут работать специальные «горячие линии» по вопросам теплоснабжения, горожане могут обращаться в случае возникших проблем.