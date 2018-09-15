15 Сент. 03:47 2018-09-15T03:48:14+03:00

С начала года из Кузбасса депортировали 105 иностранных преступников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все они были высланы за пределы России

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С начала года из Кузбасса за пределы России депортировали 105 осужденных преступников.

Решение о депортации накануне было принято в отношении двух 22-летних граждан из государств Средней Азии, которые отбыли наказание в исправительной колонии Кузбасса. Мужчины совершили преступление на территории Москвы, куда они прибыли в поисках работы. Суд установил, что иностранцы с применением насилия ограбили москвича, и приговорил их к двум годам лишения свободы.

– По окончании этого срока Министерством юстиции Российской Федерации приняты решения о нежелательности пребывания данных граждан на территории России. В сопровождении сотрудников полиции они были доставлены в аэропорт «Толмачево», откуда отправлены на родину, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Аналогичное решение было принято и в отношении 45-летнего гражданина другого государства. Осужденный за мошенничество мужчина был приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По окончании этого срока он также покинул пределы России.

Всего в 2018 году из Кемеровской области было депортировано 105 иностранных граждан, осужденных за различные преступления.