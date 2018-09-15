В Кемерове пенсионерка напала с топором на соседа

15 Сент. 04:18 2018-09-15T04:18:55+03:00

Мужчина влез к ней в дом и лег спать на ее кровать

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В Кемерове завершено расследование уголовного дела в отношении пенсионерки, которая напала с топором на соседа. Мужчина влез в жилище пожилой женщины и лег спать на ее кровати.

В апреле прошлого года в полицию обратился сотрудник скорой помощи и сообщили, что в больницу с рублеными ранами головы был доставлен 44-летний местный житель. Также у него были диагностированы перелом ребер с повреждением внутренних органов и другие травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Полицейские выяснили, что травмы мужчине нанесла соседка.

Следствие установило, что накануне преступления обвиняемая попросила соседа выставить стекло в ее доме и влезть внутрь, чтобы открыть внезапно захлопнувшуюся дверь. Мужчина выполнил просьбу соседки, после чего она уехала в гости к подруге.

– Вернувшись, она снова обнаружила соседа в своем жилище спящим в состоянии сильного алкогольного опьянения на ее кровати. Она попыталась разбудить его, но тот укусил ее за палец. Тогда злоумышленница взяла топор и нанесла потерпевшему несколько ударов, после чего вызвала скорую помощь, – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимой 57-летней кемеровчанки, передано в суд.