Жители Новокузнецка пытались выдать убийство друга за суицид

15 Сент. 05:01 2018-09-15T05:01:22+03:00

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В Новокузнецке местные жители пытались выдать убийство друга за суицид. Но полиция не поверила плохой игре пьяных «актеров».

Убийством закончилась дружеское застолье в одном из домов на улице 13-й микрорайон в Заводском районе. В гости к новокузнечанке пришли подруга с отцом и семейная пара. Сначала все дружно выпивали, а потом между мужчинами произошел конфликт. В ходе него супруг гостьи ударил своего оппонента ножом в горло. От полученного ранения тот скончался на месте, однако вызывать полицию свидетели преступления не спешили.

Чтобы мужа не посадили в тюрьму, его супруга предложила инсценировать суицид. Главным ее аргументом было то, что в семье есть дети, которые останутся без любимого отца. Присутствующие согласились с тем, что детей нужно пожалеть, сообщает «Сити-Н».

Режиссером инсценировки выступила та же женщина. Она дала указание мужу вымыть и спрятать нож, который стал орудием преступления. Сама же взяла другой нож, измазала его в крови потерпевшего и вложила в руку трупу.

После этого компания вызвала скорую помощь и полицию, сообщив, что их товарищ свел счеты с жизнью во время застолья. Заговорщики считали свой план идеальным, но поскольку были в состоянии опьянения, быстро стали путаться в показаниях, и убийство раскрылось.

Примечательно, что к уголовной ответственности привлекли не только мужчину, совершившего преступление, но и его супругу, которая придумала «театральную постановку». В отношении нее было возбуждено уголовное дело за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, однако наказания ей удалось избежать. А вот мужчина, скорее всего, получит срок – дело передано в суд с обвинительным заключением.