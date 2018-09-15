Житель Кузбасса обокрал спящего мужчину

15 Сент. 06:01 2018-09-15T06:01:53+03:00

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Кузбассовец обворовал спящего во дворе мужчину. Вор забрал два телефона и деньги.

В полицию обратился житель поселка Пригородный Кемеровского района. Мужчина рассказал, что накануне уснул на скамейке во дворе одного из домов, а когда проснулся, понял, что у него пропали два мобильных телефона и деньги. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления 31-летнего безработного рецидивиста. Оперативники выяснили, что телефоны тот сдал в ломбард, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит пять лет тюрьмы.