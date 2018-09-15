Жителей Кузбасса атаковал вирус, крадущий деньги с карт

15 Сент. 07:23 2018-09-15T07:23:41+03:00

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В Кузбассе за две недели 24 человека стали жертвами вируса, который ворует деньги с банковских карт. Все пострадавшие открыли пришедшие на смартфон MMS.

Как рассказали в областном управлении МВД, за две недели от нового мошенничества пострадали 24 жителя Кузбасса. Аферисты украли более 180 тысяч рублей. Одной из последних жертв преступников стала 44-летния жительница города Мыски. Накануне ей на смартфон пришло MMS от неизвестного отправителя с ссылкой во вложении предложением посмотреть фото. Когда женщина прошла по ссылке, телефон выключился и перестал работать. Кроме того, с банковской карты горожанки через «мобильный банк» была списана тысяча рублей. В Калтане таким же образом со счета 40-летнего мужчины мошенники похитили 11 500 рублей.

– Мне пришло MMS с текстом связанным с моей работой. Я нажала на ссылку. Телефон перестал отвечать, а затем выключился. С моего счета на счет телефона было переведено 500 рублей. Сам смартфон с моего номера разослал 500 подобных вирусных сообщений, – рассказала жительница Новокузнецка Галина.

Сейчас стражи порядка пытаются найти злоумышленников.