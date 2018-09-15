Жителей Кузбасса атаковал вирус, крадущий деньги с карт
В Кузбассе за две недели 24 человека стали жертвами вируса, который ворует деньги с банковских карт. Все пострадавшие открыли пришедшие на смартфон MMS.
Как рассказали в областном управлении МВД, за две недели от нового мошенничества пострадали 24 жителя Кузбасса. Аферисты украли более 180 тысяч рублей. Одной из последних жертв преступников стала 44-летния жительница города Мыски. Накануне ей на смартфон пришло MMS от неизвестного отправителя с ссылкой во вложении предложением посмотреть фото. Когда женщина прошла по ссылке, телефон выключился и перестал работать. Кроме того, с банковской карты горожанки через «мобильный банк» была списана тысяча рублей. В Калтане таким же образом со счета 40-летнего мужчины мошенники похитили 11 500 рублей.
– Мне пришло MMS с текстом связанным с моей работой. Я нажала на ссылку. Телефон перестал отвечать, а затем выключился. С моего счета на счет телефона было переведено 500 рублей. Сам смартфон с моего номера разослал 500 подобных вирусных сообщений, – рассказала жительница Новокузнецка Галина.
Сейчас стражи порядка пытаются найти злоумышленников.