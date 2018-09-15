В Кузбассе пенсионерка вломилась в чужую квартиру из-за солений

15 Сент. 08:11 2018-09-15T08:11:41+03:00

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В Кузбассе 70-летняя пенсионерка попала под следствие из-за солений. Женщина вломилась в чужую квартиру.

В июне это года пожилая женщину навести внучку, которая живет в общежитии. Девушка рассказала, что из ее комнаты украли все продукты и даже банки с соленьями. Внучка также поделилась подозрениями: кружу, по ее мнению, совершила соседка, которая недавно обсуждала соленья.

Бабушка решила разобраться и постучала к соседке. Когда дверь открылась, пенсионерка оттолкнула женщину и вошла в жилище. Она хотела заглянуть в холодильник, но ее остановил сын хозяйки, который силой вывел женщину за дверь. После конфликта хозяйка написала заявление о проникновении в ее жилище.

В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело, однако женщин раскаялась и попросила оштрафовать ее без суда. Мировой судя назначил штраф в размере пяти тысяч рублей.